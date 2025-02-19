Неймар, Депай и Тиаго Силва выступили против искусственного газона на стадионах Бразилии: «Тревожно видеть, в каком направлении развивается бразильский футбол. Решение – сделать хорошие поля»

Неймар, Мемфис Депай и Тиаго Силва недовольны полями ряда клубов в Бразилии.

Трое футболистов, сейчас выступающих в чемпионате Бразилии, вошли в число игроков, протестующих против использования искусственного газона вместо натуральной травы на матчах лиги.

Во вторник все они поучаствовали в кампании в соцсетях, выпустив одно и то же сообщение. В нем были высказаны опасения по поводу повышенного риска травматизма игроков на искусственных покрытиях.

Некоторые клубы высших дивизионов Бразилии используют искусственный газон, чтобы обеспечить многоцелевое использование стадионов и свести к минимуму повреждение игровых покрытий. Среде них – действующие чемпионы Бразилии «Ботафого », «Палмейрас » и «Атлетико Паранаэнсе ». Как сообщает ESPN, некоторые возрастные или восстанавливающиеся после травм игроки, включая Неймара , бойкотировали выездные матчи против этих команд.

«Тревожно видеть, в каком направлении развивается бразильский футбол. Учитывая масштабы и представительство нашего вида спорта, подобные дискуссии не должны даже существовать. В самых уважаемых лигах мира к игроком прислушиваются и инвестируют в обеспечение качества поля на стадионах.

Решение проблемы плохого поля – сделать хорошее поле, вот и все. Футбол – это про естественное, а не искусственное.

Если Бразилия действительно хочет стать главным героем мирового футбольного рынка, первой мерой должно быть требование качественных полей, на которых спортсмены играют и тренируют.

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ ГАЗОНЕ!» – говорится в совместном заявлении футболистов.

Напомним, Неймар зимой вернулся в «Сантос», Мемфис Депай играет за «Коринтианс», а Тиаго Силва – за «Флуминенсе».