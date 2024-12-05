Депай о Неймаре: «Суперзвезда. Он все еще обладает навыками, чтобы привести Бразилию к победе на ЧМ»
Мемфис Депай рассказал о том, как выразил поддержку Неймару.
«Что я ему сказал? Ней это знает. Это между нами. Он суперзвезда и все еще обладает навыками, чтобы привести Бразилию к победе на чемпионате мира.
Он вдохновляет миллионы. Я знаю, что у него есть сильные связи с «Сантосом», но я бы хотел сыграть с ним вместе в «Коринтиансе». Я желаю ему счастья, где бы он ни решил продолжить карьеру», – сказал нападающий «Коринтианса».
«Аль-Хилаль» зимой включит Неймара в заявку на лигу Саудовской Аравии вместо Кулибали – защитника выставят на трансфер. Продление контракта с бразильцем маловероятно (Marca)
Месси – лучший игрок «Барсы» в XXI веке по версии Goal. Хави – 2-й, Иньеста – 3-й, Суарес – 4-й, Роналдиньо – 5-й, Пуйоль – 7-й, Неймар – 10-й, Левандовски – 23-й
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
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