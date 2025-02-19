Тео извинился перед «Миланом» за удаление в матче с «Фейеноордом» в ЛЧ: «Я очень расстроен. Давайте поднимемся вместе. В первую очередь я 💪🏼»

Тео Эрнандес извинился за удаление в матче с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов.

Вчера итальянцы вылетели из турнира, проиграв в стыковом раунде по сумме двух матчей со счетом 1:2 (0:1, 1:1).

В ответной встрече защитник «Милана » был удален за две желтые карточки – вторую француз получил за симуляцию в штрафной соперника на 51-й минуте, когда миланцы вели в счете.

«Футбол непредсказуем: он дарит нам большую радость, но также и болезненные моменты. Сегодня я очень расстроен.

Я извиняюсь перед партнерами по команде за то, что оставил их вдесятером. Я извиняюсь перед болельщиками, которые всегда поддерживают нас.

Но этот клуб – семья, и вместе мы восстановимся. Давайте поднимемся вместе. В первую очередь я 💪🏼. Forza Milan ♥️🖤», – написал защитник Эрнандес в инстаграме.

Глупость дня (недели? года?) – 2-я желтая Тео за такую симуляцию. Подставил «Милан»: вылет из ЛЧ

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