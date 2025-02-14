«Динамо» заплатит за Касереса 4-5 млн евро. Защитник «Лануса» будет получать около 800 тысяч евро в год и бонусы

Появились подробности сделки «Динамо» по Хуану Касересу.

Как стало известно «РБ Спорт», трансфера 24-летнего защитника аргентинского «Лануса » обойдется бело-голубым в 4 млн евро.

Касерес присоединится к москвичам до конца зимнего трансферного окна, которое в России закрывается 20 февраля.

По данным Metaratings.ru, сумма трансфера может дойти до 5 млн евро с учетом бонусов. Зарплата игрока составит около 800 тысяч евро. В контракте предусмторены бонусы.

В прошлом сезоне Касерес провел 33 матча во всех турнирах за клуб. В его активе 7 игр за сборную Парагвая.