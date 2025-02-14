«Динамо» заплатит за Касереса 4-5 млн евро. Защитник «Лануса» будет получать около 800 тысяч евро в год и бонусы
Появились подробности сделки «Динамо» по Хуану Касересу.
Как стало известно «РБ Спорт», трансфера 24-летнего защитника аргентинского «Лануса» обойдется бело-голубым в 4 млн евро.
Касерес присоединится к москвичам до конца зимнего трансферного окна, которое в России закрывается 20 февраля.
По данным Metaratings.ru, сумма трансфера может дойти до 5 млн евро с учетом бонусов. Зарплата игрока составит около 800 тысяч евро. В контракте предусмторены бонусы.
В прошлом сезоне Касерес провел 33 матча во всех турнирах за клуб. В его активе 7 игр за сборную Парагвая.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем