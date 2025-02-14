  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Касерес проходит медосмотр в Москве для «Динамо». Защитник «Лануса» подпишет контракт на 4 года («СЭ»)
2

Касерес проходит медосмотр в Москве для «Динамо». Защитник «Лануса» подпишет контракт на 4 года («СЭ»)

Хуан Касерес близок к переходу в «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 24-летний защитник сейчас проходит медосмотр в Москве.

Если его итоги окажутся положительными, «Динамо» подпишет контракт с правым защитником «Лануса» и сборной Парагвая сроком на 4 года.

В прошлом сезоне Касерес провел 33 матча во всех турнирах за клуб. В его активе 7 игр за сборную Парагвая.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
возможные трансферы
logoЛанус
logoХуан Касерес II
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoвысшая лига Аргентина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Контракт Лички с «Динамо» – до конца сезона. Его продлят на год, если команда попадет в топ-3 или выиграет Кубок России («РБ Спорт»)
19сегодня, 13:25
«Динамо» отдаст Гагнидзе в аренду «Крыльям» до конца сезона без опции выкупа («СЭ»)
13сегодня, 10:41
Рекомендуем
Главные новости
Головин выбыл на несколько недель из-за травмы приводящей мышцы и не сыграет с «Бенфикой»
414 минут назад
Лещук о том, сколько тратит в месяц: «300 тысяч – ресторан, развлечения, еды купить, кварплата. Остальные деньги уходят в инвестиции – американский фондовый рынок»
1517 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
1124 минуты назад
Диего Симеоне: «Барса» играет лучше всех в Ла Лиге. Она блестяще атакует, цифры говорят сами за себя»
627 минут назад
Черданцев о «Зените»: «Луис Энрике не выделялся на фоне других. Соболев адаптировался и сделал все, чтобы претендовать на место в старте»
733 минуты назад
Александр Мостовой: «Зенит» и «Спартак» могут за 20-30 млн футболиста купить, не играя в еврокубках. У «Краснодара» нет таких возможностей»
744 минуты назад
Аморим о выигрыше АПЛ в 2028 году: «МЮ» может все изменить за несколько лет. Мы нацелены на победу в турнире, но сейчас находимся в трудном положении»
1146 минут назад
«Динамо» заплатит за Касереса 4-5 млн евро. Защитник «Лануса» будет получать около 800 тысяч евро в год и бонусы
654 минуты назад
Постекоглу про Аморима: «В альтернативной вселенной живут те, кто считает, что можно все быстро изменить. Если «МЮ» даст Рубену еще два года, то они увидят прогресс»
859 минут назад
Саласар хочет в «Зенит» и пытается донести это до руководства «Браги». Хавбек договаривается о трансфере, его семья – в Абу-Даби («СЭ»)
42сегодня, 14:31
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо не считает финалом матч с «Баварией» при отставании в 9 очков: «У мюнхенцев при Компани другая команда – уничтожают многих соперников. «Байер» ожидает от себя хорошего уровня»
4 минуты назад
Чемпионат Италии. «Болонья» против «Торино», «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье
322 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Хетафе», «Реал» и «Атлетико» сыграют в субботу, «Барселона» – в понедельник
723 минуты назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Аугсбурга», «Байер» примет «Баварию» в субботу, «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Бохумом»
сегодня, 08:20
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо Сити»
325 минут назад
Гинер о задаче ЦСКА выиграть Кубок России: «Вы же посмотрели сериал о клубе. Что я там сказал? Я сейчас должен изменить свое мнение?»
240 минут назад
Семак после 3:1 с «Уралом»: «Плохой первый тайм у «Зенита», низкий по уровню и по качеству. Второй – лучше, было много моментов, победили заслуженно»
157 минут назад
Чемпионат Франции. «Брест» примет «Осер», «Монако» Головина сыграет с «Нантом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова – с «Тулузой»
1сегодня, 14:40
Пеп о «Сити»: «Мы сделали несколько шагов назад по сравнению с прошлыми сезонами. «Ньюкасл» в хорошей форме, но мы постараемся победить»
1сегодня, 14:36
В «Астон Вилле» разочарованы отказом АПЛ перенести матч с «Ливерпулем». Бирмингемцам предстоит 5 игр за 14 дней
2сегодня, 14:22
Рекомендуем