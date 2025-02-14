Касерес проходит медосмотр в Москве для «Динамо». Защитник «Лануса» подпишет контракт на 4 года («СЭ»)

Хуан Касерес близок к переходу в «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс », 24-летний защитник сейчас проходит медосмотр в Москве.

Если его итоги окажутся положительными, «Динамо » подпишет контракт с правым защитником «Лануса » и сборной Парагвая сроком на 4 года.

В прошлом сезоне Касерес провел 33 матча во всех турнирах за клуб. В его активе 7 игр за сборную Парагвая.