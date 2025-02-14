«Динамо» отдаст Гагнидзе в аренду «Крыльям» до конца сезона без опции выкупа («СЭ»)
«Крылья» арендуют Луку Гагнидзе у «Динамо» до конца сезона без права выкупа.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В 21-летнем полузащитнике заинтересован главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин.
Аренда Гагнидзе освободит в «Динамо» легионерский слот для аргентинского защитника «Лануса» Хуана Касереса, о трансфере которого сообщалось ранее.
Гагнидзе выступает за бело-голубых с лета 2021 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 4 матча, в которых забил 2 гола.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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