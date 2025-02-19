«Факел» купил Пуси. «Шамахы» получит 100 тысяч долларов за форварда
Беляйди Пуси стал игроком «Факела».
Клуб из Воронежа объявил о трансфере 27-летнего албанского форварда из азербайджанского «Шамахы», не уточнив условия контракта.
Ранее сообщалось, что за Пуси «Факел» заплатит 100 тысяч долларов.
В текущем сезоне за 21 матч в чемпионате Азербайджана нападающий забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи. Статистику Пуси смотрите здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Факела»
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