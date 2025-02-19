«Факел» купил Пуси. «Шамахы» получит 100 тысяч долларов за форварда

Беляйди Пуси стал игроком «Факела».

Клуб из Воронежа объявил о трансфере 27-летнего албанского форварда из азербайджанского «Шамахы », не уточнив условия контракта.

Ранее сообщалось , что за Пуси «Факел » заплатит 100 тысяч долларов.

В текущем сезоне за 21 матч в чемпионате Азербайджана нападающий забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи. Статистику Пуси смотрите здесь .