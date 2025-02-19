«Факел» купит Беляйди Пуси за 100 тысяч долларов у «Шамахы» из Азербайджана (Иван Карпов)

«Факел» купит Беляйди Пуси за 100 тысяч долларов.

По информации инсайдера Ивана Карпова, 27-летний албанский форвард из азербайджанского «Шамахы » подпишет контракт на два года.

Отмечается, что Пуси проходит медосмотр в Турции, где воронежцы проводят сборы.

В текущем сезоне за 21 матч в чемпионате Азербайджана нападающий забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.