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  • «Думал, это сокращенно от Кордобов, какой-то русский пацанчик. Даже представления не имел, как он выглядит». Дзиов из «Факела» о форварде «Краснодара»
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«Думал, это сокращенно от Кордобов, какой-то русский пацанчик. Даже представления не имел, как он выглядит». Дзиов из «Факела» о форварде «Краснодара»

Макс Дзиов ответил на вопрос, против кого ему пришлось сложнее всего играть.

– Провели по 90 минут против трех первых команд – «Краснодара», «Зенита» и «Спартака». Против кого пришлось сложнее всего?

– Назову «Спартак». Тот матч мы играли в гостях, и я вышел правым защитником – на непривычной позиции. Там мне пришлось очень много набегаться.

А вот кто из футболистов запомнился больше всего, не могу сказать – я многих не знаю. Даже пацаны прикалываются с этого.

Мне говорят, что это звезда в РПЛ, а я либо не углублялся, либо вообще не знал такого игрока. Понятное дело, знаю Смолова, Дзюбу, но не могу сказать, с кем было сложнее всего, не вспомню.

– Тогда вопрос на засыпку: как зовут здоровенного темнокожего нападающего «Краснодара», который много забивает?

– Вот тут смешная история, я его знаю. Мне пацаны про него говорили, а я вообще не слышал про такого футболиста. Кордоба, Кордоба.

А я думал, что это сокращенно от Кордобов, считал, что какой-то русский пацанчик. Даже представления не имел, как он выглядит, – сказал защитник «Факела» Макс Дзиов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoФакел
logoДжон Кордоба
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoМакс Дзиов
logoСпартак
logoФедор Смолов
logoАртем Дзюба
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