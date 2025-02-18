«Думал, это сокращенно от Кордобов, какой-то русский пацанчик. Даже представления не имел, как он выглядит». Дзиов из «Факела» о форварде «Краснодара»
– Провели по 90 минут против трех первых команд – «Краснодара», «Зенита» и «Спартака». Против кого пришлось сложнее всего?
– Назову «Спартак». Тот матч мы играли в гостях, и я вышел правым защитником – на непривычной позиции. Там мне пришлось очень много набегаться.
А вот кто из футболистов запомнился больше всего, не могу сказать – я многих не знаю. Даже пацаны прикалываются с этого.
Мне говорят, что это звезда в РПЛ, а я либо не углублялся, либо вообще не знал такого игрока. Понятное дело, знаю Смолова, Дзюбу, но не могу сказать, с кем было сложнее всего, не вспомню.
– Тогда вопрос на засыпку: как зовут здоровенного темнокожего нападающего «Краснодара», который много забивает?
– Вот тут смешная история, я его знаю. Мне пацаны про него говорили, а я вообще не слышал про такого футболиста. Кордоба, Кордоба.
А я думал, что это сокращенно от Кордобов, считал, что какой-то русский пацанчик. Даже представления не имел, как он выглядит, – сказал защитник «Факела» Макс Дзиов.
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