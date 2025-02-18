Леау об Ибрагимовиче: «Важный человек для меня и остальных – всегда помогает, понимает, что происходит на поле. Извне говорят люди, никогда не игравшие в футбол»

Рафаэл Леау оценил роль Златана Ибрагимовича в «Милане».

«Ибра всегда был таким. Он говорит мне, когда дела идут хорошо, а когда плохо.

Он очень важный человек для меня и для других. Он всегда помогает мне. Он был игроком и понимает вещи, происходящие на поле.

Многие из тех, кто высказывается извне, никогда не играли в футбол», – сказал вингер «Милана » в интервью Sky Sport .