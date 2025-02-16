Ибрагимович о голе Хименеса: «Если «Милан» может полагаться только на одного игрока, то у нас проблемы»
Златан Ибрагимович высказался о влиянии Сантьяго Хименеса на игру «Милана».
«Россонери» одержали победу над «Вероной» (1:0) в 25-м туре Серии А. Новый нападающий миланского клуба забил единственный гол в матче.
«Мы – «Милан», если мы можем полагаться только на одного игрока, то у нас проблемы.
Я ожидал, что все пойдет так хорошо, потому что Хименес – тот, кто любит забивать голы, а команда доставляет мяч в штрафную. Нужно просто быть готовым встретить его и отправить в сетку.
Иностранцу нелегко перейти в итальянский футбол, но мы помогаем ему освоиться и шаг за шагом становиться сильнее», – заявил советник владельцев «Милана» в эфире Sky Sport.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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