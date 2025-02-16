Консейсау не стал общаться с прессой после матча с «Вероной» из-за смерти экс-президента «Порту»: «Он был для Сержиу как отец»

Сержиу Консейсау не стал общаться с прессой после матча с «Вероной».

«Милан» одержал победу со счетом 1:0 в 25-м туре Серии А. Главный тренер «россонери» решил не давать интервью после игры, узнав о смерти бывшего президента «Порту» Жорже Пинту да Кошты.

«Тренер находится в раздевалке, он очень расстроен. Президент «Порту» был для него как отец.

Сегодняшняя победа важна. Мы доминировали, они приехали сюда защищаться. Если бы мы забили гол в самом начале, игра бы открылась и все изменилось», – сказал советник владельцев «Милана » Златан Ибрагимович в эфире Sky Sport.