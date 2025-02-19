Николич о трансферном окне для ЦСКА: «Можно лучше, но неплохо и так. Пьянич, Койта и Жемалетдинов прибавили, молодые становятся сильнее»
Марко Николич считает, что ЦСКА мог лучше провести трансферное окно.
Зимой ЦСКА подписал только нападающего Алеррандро из «РБ Брагантино».
– Еще пара дней трансферного окна. На эту минуту вы им довольны?
– Всегда можно лучше, конечно. Доволен, что купили футболиста в конце. До его прихода мы занимались внутренними ресурсами.
Подчеркну, что Койта и Жемалетдинов сейчас не те, что были осенью. Они сильно прибавили, и это нормально. Пьянич тоже прибавил. И молодые тоже сильнее становятся, получаю удовольствие от их прогресса.
Мой окончательный итог по трансферному окну: можно лучше, но неплохо и так, – сказал тренер армейцев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости