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Николич о трансферном окне для ЦСКА: «Можно лучше, но неплохо и так. Пьянич, Койта и Жемалетдинов прибавили, молодые становятся сильнее»

Марко Николич считает, что ЦСКА мог лучше провести трансферное окно.

Зимой ЦСКА подписал только нападающего Алеррандро из «РБ Брагантино».

– Еще пара дней трансферного окна. На эту минуту вы им довольны?

– Всегда можно лучше, конечно. Доволен, что купили футболиста в конце. До его прихода мы занимались внутренними ресурсами.

Подчеркну, что Койта и Жемалетдинов сейчас не те, что были осенью. Они сильно прибавили, и это нормально. Пьянич тоже прибавил. И молодые тоже сильнее становятся, получаю удовольствие от их прогресса.

Мой окончательный итог по трансферному окну: можно лучше, но неплохо и так, – сказал тренер армейцев.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoМарко Николич
logoпремьер-лига Россия
Алеррандро
logoМатч ТВ
logoСеку Койта
logoРифат Жемалетдинов
logoМиралем Пьянич
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