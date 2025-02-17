Венгер об АПЛ: «Ливерпуль» – суперфаворит, вряд ли они проиграют 3 матча из 13. «Арсеналу» нужно провести идеальную серию. Я молюсь, но должен молиться лучше»
Арсен Венгер высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков после 25 туров. «Арсенал» идет вторым с 53 баллами.
«Нужно, чтобы они [«Ливерпуль»] проигрывали матчи. Но прошло 25 туров, а «Ливерпуль» проиграл всего один, так что они должны проиграть как минимум три матча из следующих 13.
На данный момент это выглядит маловероятным, если только они потерпят крушение. Но пока они проиграли всего один матч, так что они являются суперфаворитами, и, кроме того, «Арсенал» должен провести идеальную серию.
Я молюсь, я молюсь, но я должен молиться лучше», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в эфире beIN Sports.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football.London
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