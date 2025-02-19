Радимов о «Зените»: «Энрике нужен был – такого шефа в атаке не хватало. Будет ярко выраженная звезда, которая может решать моменты, как делал Малком»

Владислав Радимов высказался о трансферах «Зенита».

– Интересный момент – в прошлом году, летом, «Зенит» сделал акцент на российский трансферный рынок – купили Глушенкова, того же Латышонка. Сейчас опять сместили вектор на иностранцев. Это какая-то тенденция или просто русских уже всех лучших выбрали и так?

– Ну, скажем так, «Зенит» – и так лучшая команда, которая хочет усилиться. А в свете того, как ведет себя «Спартак» на трансферном рынке, борьба предстоит нешуточная. И русские нужны были в любом случае, потому что, ну, условно, Ахметов мало играет, да? Прямо скажем. А Ерохин, даже притом что он забивает постоянно, уже не молод.

Кто там еще из русских-то? Их практически не было, надо было освежать. Поэтому русских и взяли. Лимит все равно существует. Притом что в нашем футболе лимит может еще и меняться постоянно. Поэтому я думаю, что в этом плане «Зенит » это делает правильно.

Другое дело, что и Луис Энрике нужен был. Это как Малком , который мог решить в одиночку все. Вот мне кажется, такого шефа в атаке не хватало все это время. При всем уважении к Глушенкову, который забивал голы. Но вот здесь, мне кажется, будет ярко выраженная звезда, которая в случае чего может решать эти моменты. Как делал в свое время Малком.

Другое дело, сколько времени понадобится на адаптацию. Сейчас в матче со «Спартаком » выглядел вроде неплохо. Но мне все равно кажется, что еще не до конца освоился в этом матче, в новой команде. И может делать гораздо больше, – сказал бывший полузащитник «Зенита».