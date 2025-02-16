  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Григорян о Луисе Энрике в «Зените»: «Это больше про спецэффекты. Фланговый футболист должен прежде всего ускорять игру»
0

Григорян о Луисе Энрике в «Зените»: «Это больше про спецэффекты. Фланговый футболист должен прежде всего ускорять игру»

Александр Григорян оценил первые матчи Луиса Энрике в составе «Зенита».

В 3 играх Winline Зимнего Кубка РПЛ на счету бразильского вингера 1 гол.

«Для меня Луис Энрике — это больше про спецэффекты. Его приверженность к игре пяткой, безусловно, эффективна. Можно говорить, что он владеет искусством футбола. Но для меня фланговый футболист должен прежде всего ускорять игру команды. 

Энрике может обыгрывать, но нельзя сказать, что он полностью забетонирует свой фланг. Вовсе нет», — сказал экс-тренер «Анжи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛуис Энрике Андре
logoЗенит
logoWinline Зимний кубок РПЛ
товарищеские матчи (клубы)
logoАлександр Григорян
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черданцев о «Зените»: «Луис Энрике не выделялся на фоне других. Соболев адаптировался и сделал все, чтобы претендовать на место в старте»
2414 февраля, 15:07
Владислав Радимов: «Луис Энрике – главный трансфер «Зенита». Команда нуждалась в лидере атаки после ухода Малкома»
913 февраля, 18:39
Кассьерра о Луисе Энрике: «Зенит» ничего не потратил, но пригласил очень качественного игрока. Он атлетичный и быстрый – есть все, чтобы написать классную историю в клубе»
3313 февраля, 10:22
Рекомендуем
Главные новости
Бензема забил 15-й гол в чемпионате Саудовской Аравии. До Роналду – 1 мяч
434 минуты назад
«Реал» предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции, чтобы доказать, что Беллингем не говорил «иди на ###» судье матча с «Осасуной»
82вчера, 23:05
У «ПСЖ» 11 побед и ничья в 2025 году. В топ-лигах только команда Энрике остается без поражений
8вчера, 22:12
Сафонов сыграл на ноль в 5 из 10 матчей за «ПСЖ». У вратаря 4 сэйва в игре с «Тулузой»
18вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова одолел «Тулузу», «Монако» без Головина забил 7 голов «Нанту», «Марсель» разгромил «Сент-Этьен»
31вчера, 22:00
Антонио Кассано: «Роналду слишком много выиграл, чтобы его сравнивали со мной. Меня в «Реале» если и помнят, то из-за меховой куртки на презентации. Меня выгнали от безысходности через 2 года»
23вчера, 21:59
«ПСЖ» победил «Тулузу» благодаря голу Руиса – 1:0. Сафонов вышел в старте и не пропустил
11вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Осасуной», «Атлетико» поделил очки с «Сельтой», «Вильярреал» – с «Валенсией»
495вчера, 21:55
«МЮ» предупредил сотрудников о вреде утечек о сокращениях. Работникам сообщили, что изменения нужны для того, чтобы «клуб снова начал побеждать»
18вчера, 21:49
Чемпионат Италии. «Милан» победил «Верону», «Наполи» сыграл вничью с «Лацио», «Аталанта» и «Кальяри» голов не забили, «Юве» сыграет с «Интером» в воскресенье
40вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» отдал Кутателадзе в аренду тбилисскому «Динамо» до конца года
38 секунд назад
Канчельскис о Тюкавине: «Надо уезжать в Европу, чтобы не начать сбавлять. Останется в РПЛ – серьезного прогресса не добьется»
3сегодня, 02:31
«Ямаля коснулась волшебная палочка. В 17 лет он уже один из лучших игроков мира». Защитник «Райо» Чаваррия о вингере
сегодня, 02:19
Саввиди может вернуться в «Ростов». Процесс приватизации 1/4 акций клуба остановлен («РБ Спорт»)
сегодня, 01:32
Ковач о 0:2 с «Бохумом»: «Боруссия» сама усложнила себе жизнь индивидуальными ошибками. Мы сыграли недостаточно хорошо»
сегодня, 01:15
Энрике о «ПСЖ» после 1:0 с «Тулузой»: «Сезон без поражений не является для меня целью. Мы думаем только о том, чтобы выиграть чемпионат»
вчера, 22:46
Консейсау не стал общаться с прессой после матча с «Вероной» из-за смерти экс-президента «Порту»: «Он был для Сержиу как отец»
вчера, 22:33
Директор «Баварии» Эберль о 0:0 с «Байером»: «В нашей ДНК нет такого, чтобы играть на ничью. Впервые в этом сезоне нам не удалось сыграть в свой футбол. Но мы довольны результатом»
4вчера, 21:53
Умтити думал о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Защитник не играет больше года и перенес две операции, но уже начал проводить часть занятий в общей группе «Лилля»
4вчера, 21:38
У Хименеса 3 (2+1) очка в 4 матчах за «Милан». Форвард забил «Вероне»
6вчера, 21:36
Рекомендуем