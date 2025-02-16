Григорян о Луисе Энрике в «Зените»: «Это больше про спецэффекты. Фланговый футболист должен прежде всего ускорять игру»

Александр Григорян оценил первые матчи Луиса Энрике в составе «Зенита».

В 3 играх Winline Зимнего Кубка РПЛ на счету бразильского вингера 1 гол.

«Для меня Луис Энрике — это больше про спецэффекты. Его приверженность к игре пяткой, безусловно, эффективна. Можно говорить, что он владеет искусством футбола. Но для меня фланговый футболист должен прежде всего ускорять игру команды.

Энрике может обыгрывать, но нельзя сказать, что он полностью забетонирует свой фланг. Вовсе нет», — сказал экс-тренер «Анжи».