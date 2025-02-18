Толстиков о «Зените»: «Трансферные цифры пугают. Покупка одного футболиста за 35 млн – это бюджет трех команд РПЛ. Но они могут продать Энрике за 50 млн»
«Я уверен, что наш футбол придет к самоокупаемости. Уже поднялась стоимость телевизионных прав, спонсоры выплачивают совершенно другие деньги.
Сегодня даже условный «Оренбург» уже получает плюс-минус 10 миллионов евро от телевизионного, беттинговых контрактов. Значит, у них и бюджет уже 12-15 млн.
Если при этом ты умеешь продавать футболистов и воспитывать вместо них новых, тогда ты будешь жить на самоокупаемости. Просто все должно быть гармонично.
Ты не можешь продать всех своих лидеров и остаться с одной молодежью – ты вылетишь. Соответственно, подготовка к продаже и интеграция молодых в состав должна готовиться планово, из года в год. Это целая профессиональная работа.
Сейчас очень тяжело конкурировать с «Зенитом». Хотя он задорого берет футболистов и задорого продает. У «Зенита» лучший мерчандайзинг и самая высокая посещаемость в России.
Но все равно их трансферные цифры пугают. Покупка одного футболиста за 35 млн – это бюджет трех команд Премьер-лиги, условно Воронежа, «Оренбурга» и «Химок».
Но мы понимаем, что «Зенит» может летом или через год продать того же Энрике за 50 млн. В топ-клуб Европы или в арабские страны. Они уже показали, что умеют это делать.
Каждый клуб должен знать свой уровень и жить в рамках этого уровня», – сказал бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков.
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