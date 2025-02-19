Томиясу выбыл до конца года после повторной операции на колене. Впервые защитника «Арсенала» прооперировали летом 2024-го

Такехиро Томиясу выбыл до конца года после операции на колене.

Защитник «Арсенала» ранее рассказал о хирургическом вмешательстве в соцсетях.

Клуб сообщил, что защитник был прооперирован повторно – первая операция прошла во время летней предсезонной подготовки «Арсенала », однако после нее Томиясу по-прежнему испытывал проблемы с коленом.

Ожидается, что восстановление футболиста завершится к концу 2025 года.

В нынешнем сезоне Томиясу вышел на поле лишь в одном матче – защитник отыграл 6 минут против «Саутгемптона» (3:1) 5 октября.