Томиясу выбыл до конца года после повторной операции на колене. Впервые защитника «Арсенала» прооперировали летом 2024-го
Такехиро Томиясу выбыл до конца года после операции на колене.
Защитник «Арсенала» ранее рассказал о хирургическом вмешательстве в соцсетях.
Клуб сообщил, что защитник был прооперирован повторно – первая операция прошла во время летней предсезонной подготовки «Арсенала», однако после нее Томиясу по-прежнему испытывал проблемы с коленом.
Ожидается, что восстановление футболиста завершится к концу 2025 года.
В нынешнем сезоне Томиясу вышел на поле лишь в одном матче – защитник отыграл 6 минут против «Саутгемптона» (3:1) 5 октября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Арсенала»
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