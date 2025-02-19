Томиясу перенес операцию на колене. Защитник «Арсенала» отыграл 6 минут в этом сезоне

Такехиро Томиясу перенес операцию на колене.

Защитник «Арсенала » сообщил об этом в соцсетях.

«Несколько дней назад я перенес операцию на колене. Я уже начал восстановление, чтобы снова заниматься тем, что больше всего люблю.

Это был самый тяжелый период в моей карьере, и, конечно, он продлится еще немного, но я не сдамся. Спасибо за поддержку и до новых встреч», – написал Томиясу.

В текущем сезоне Томиясу вышел на поле лишь в одном матче – защитник отыграл 6 минут против «Саутгемптона» (3:1) 5 октября.