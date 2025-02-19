Томиясу перенес операцию на колене. Защитник «Арсенала» отыграл 6 минут в этом сезоне
Такехиро Томиясу перенес операцию на колене.
Защитник «Арсенала» сообщил об этом в соцсетях.
«Несколько дней назад я перенес операцию на колене. Я уже начал восстановление, чтобы снова заниматься тем, что больше всего люблю.
Это был самый тяжелый период в моей карьере, и, конечно, он продлится еще немного, но я не сдамся. Спасибо за поддержку и до новых встреч», – написал Томиясу.
В текущем сезоне Томиясу вышел на поле лишь в одном матче – защитник отыграл 6 минут против «Саутгемптона» (3:1) 5 октября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Такехиро Томиясу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем