  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Филимонов об игре вратарей ногами: «Это не Нойер придумал. Мне тоже комфортно давалось, в чемпионате СССР гол забил от ворот до ворот. Если бы в «Спартаке» еще и левой играл, это был бы просто космос»
81

Филимонов об игре вратарей ногами: «Это не Нойер придумал. Мне тоже комфортно давалось, в чемпионате СССР гол забил от ворот до ворот. Если бы в «Спартаке» еще и левой играл, это был бы просто космос»

Александр Филимонов не считает Мануэля Нойера пионером вратарской игры ногами.

«Это не Нойер придумал, что будет играть ногами. Это была, скорее, тренерская мысль Гвардиолы, их синергия. Я не думаю, что он произвел революцию какую-то в футболе.

Мне игра ногами давалась комфортно, потому что я начинал с полевого игрока. Еще в чемпионате СССР я как вратарь забил гол от ворот до ворот команде «Торпедо» (Арзамас).

В 41 год я научился играть левой ногой. Поставил для себя цель играть ей так же, как и правой. Сейчас я могу любой ногой отдать любую передачу на любое расстояние, для меня это не проблема.

И как только я начал играть двумя ногами, я понял, сколько я потерял. Если бы я играл в «Спартаке» еще и левой ногой, это был бы просто космос», – сказал бывший вратарь красно-белых и сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спартак Шоу»
logoМануэль Нойер
logoЧемпионат.com
logoАлександр Филимонов
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoБавария
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Филимонов: «Дети не помнят ветеранов, традиции и историю. Иногда человек смотрит в лицо и не понимает, что перед ним легенда «Спартака»
13316 сентября 2024, 17:10
Филимонов о российском футболе: «Удручающее зрелище – медленно, бестолково. В Европе отличается все – скорости, владение, интеллект. Процесс начался с переходом на «осень-весна»
10616 сентября 2024, 15:01
Филимонов о «Спартаке»: «Футболисты иначе воспитаны. Поиграли – не страшно, попили, кальян покурили, деньги на счет упали. Тренера уберут, следующего поставят – за что им может быть стыдно?»
6316 сентября 2024, 13:12
Рекомендуем
Главные новости
Сегодня – международный день бармена. «Сирена» хочет добавить в свой коктейль недостающий ингредиент – коммуникационного дизайнера. Ждем только вас!
только чтоВакансия
Защитник «Пари НН» Стаматов: «Не думал, что в России так безопасно. В Барселоне могут на прогулке вырвать сумку и убежать – здесь о таком даже не слышал»
18 минут назад
Фанаты «Ньюкасла» после победы в матче Кубка лиги пели Артете: «Должно быть, дело в мяче». Тренер «Арсенала» был недоволен мячами на турнире
719 минут назад
Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану играет в лиге, не входящей в топ-3, перед 16-20 тысячами фанатов. Его голод, злость после незасчитанного гола, драйв и физическая форма невероятны»
1844 минуты назад
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
228сегодня, 07:21
Лучшие голы Бундеслиги в январе. Откуда так много красоты?
сегодня, 07:00Спецпроект
Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в мексиканскую «Тихуану»
31сегодня, 06:49Фото
Победа «Реала», задержание на игре СКА за бросок ребенком кепки на лед, «Арсенал» вылетел из Кубка лиги, Щербакова в шоу Плющенко и другие новости
24сегодня, 06:17
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фиорентины». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 06:11
Кубок Испании. 1/4 финала. «Барса» в гостях у «Валенсии», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
94сегодня, 05:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Енисей» не планирует подписывать Глушакова: «Он попросил потренироваться в командой, возражать не стали. У нас есть молодые перспективные ребята, закрывать им дорогу неправильно»
18 минут назад
Кубок Франции. 1/8 финала. «Реймс» против «Бургуан Жалье»
1518 минут назад
Каборе о позиции Запада по отношению к России: «Я сожалею о том, что некоторые мешают спорт и политику. В Буркина-Фасо другое отношение к ситуации»
23 минуты назад
В Ла Лиге заявили, что РПЛ на шаг впереди в проведении предматчевых мероприятий: «В России люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию»
928 минут назад
«Галатасарай» за 2,5 млн евро купил Марио Лемина у «Вулвс»
33 минуты назад
Тренер «Нью-Йорк Сити» о том, как ему удалось сдержать Месси: «Против лучших нет плана. Тут не обойтись без везения, нужно надеяться, что у лучшего в мире не самый удачный день»
441 минуту назад
Раньери об 1:3 с «Миланом»: «Они закрыли нас в начале первого тайма, мы не были готовы к контратакам. Я доволен командой – было несколько ошибок, но «Рома» боролась до конца»
148 минут назад
Сергей Чепчугов: «Мне довелось встретиться с Роналду в Лиге чемпионов, ради таких моментов стоит жить. Криштиану — человек-легенда»
11сегодня, 07:56
«Валенсия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:30
7сегодня, 07:16
Четвертый сезон «Теда Лассо» может быть в разработке
сегодня, 07:10Кино
Рекомендуем