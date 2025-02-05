Филимонов об игре вратарей ногами: «Это не Нойер придумал. Мне тоже комфортно давалось, в чемпионате СССР гол забил от ворот до ворот. Если бы в «Спартаке» еще и левой играл, это был бы просто космос»
Александр Филимонов не считает Мануэля Нойера пионером вратарской игры ногами.
«Это не Нойер придумал, что будет играть ногами. Это была, скорее, тренерская мысль Гвардиолы, их синергия. Я не думаю, что он произвел революцию какую-то в футболе.
Мне игра ногами давалась комфортно, потому что я начинал с полевого игрока. Еще в чемпионате СССР я как вратарь забил гол от ворот до ворот команде «Торпедо» (Арзамас).
В 41 год я научился играть левой ногой. Поставил для себя цель играть ей так же, как и правой. Сейчас я могу любой ногой отдать любую передачу на любое расстояние, для меня это не проблема.
И как только я начал играть двумя ногами, я понял, сколько я потерял. Если бы я играл в «Спартаке» еще и левой ногой, это был бы просто космос», – сказал бывший вратарь красно-белых и сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спартак Шоу»
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