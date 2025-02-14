Дуглас Сантос о гражданстве России: «Чувствую себя россиянином, как и бразильцем – 50 на 50. Мой русский – на катастрофическом уровне. Пытаюсь говорить, но это сложно»
Дуглас Сантос заявил, что наполовину чувствует себя россиянином.
В октябре 2024 года бразильский защитник «Зенита» получил российское гражданство.
«Мой русский язык пока на катастрофическом уровне, пока не могу на нем говорить полностью.
Я пытаюсь на русском говорить каждый день, но это очень сложно.
Получение российского паспорта было важным событием для меня, я счастлив. Да, я чувствую себя россиянином, как и бразильцем, 50 на 50», – сказал защитник «Зенита» Дуглас Сантос.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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