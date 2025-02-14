Дуглас Сантос о гражданстве России: «Чувствую себя россиянином, как и бразильцем – 50 на 50. Мой русский – на катастрофическом уровне. Пытаюсь говорить, но это сложно»

Дуглас Сантос заявил, что наполовину чувствует себя россиянином.

В октябре 2024 года бразильский защитник «Зенита» получил российское гражданство.

«Мой русский язык пока на катастрофическом уровне, пока не могу на нем говорить полностью.

Я пытаюсь на русском говорить каждый день, но это очень сложно.

Получение российского паспорта было важным событием для меня, я счастлив. Да, я чувствую себя россиянином, как и бразильцем, 50 на 50», – сказал защитник «Зенита » Дуглас Сантос .