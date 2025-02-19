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Пеп Гвардиола: «Редко обсуждаю арбитров со своими игроками. Чаще всего я даже не знаю, кто будет судить»

Пеп Гвардиола заявил, что не обсуждает с командой судейство.

«Я бы не сказал «никогда», но я редко обсуждаю со своими игроками судей.

Может быть, в ситуациях, когда невозможно забыть то, что было за несколько дней до этого, потому что это ощущается в атмосфере раздевалки и в СМИ. Но чаще всего я даже не знаю, кто будет судить.

Мы не разговаривали [о судьях] с командой, и не будем обсуждать это перед матчем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. В первом матче «горожане» уступили дома со счетом 2:3.

Гвардиола про удаление Беллингема: «Хорошо владею английским, но не понимаю разницы между fuck off и fuck you. Судей лучше оставить в покое»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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