Гасперини о вылете от «Брюгге»: «0:3 к перерыву – это было несправедливо, могло быть 2:1. Нереализованный пенальти подорвал энтузиазм «Аталанты»
Джан-Пьеро Гасперини оценил вылет «Аталанты» из Лиги чемпионов.
Бергамаски проиграли «Брюгге» (1:3) в ответном стыковом матче (первая игра – 1:2).
«Мы заслуженно вылетаем, давайте отдадим должное «Брюгге». Это были два странных матча. Лига чемпионов – это турнир эпизодов. Сегодня мы пропустили быстрый гол, и соперник сполна воспользовался ситуацией. 0:3 к перерыву – это было несправедливо, могло быть 2:1.
Было много разных ситуаций. В течение 180 минут у нас была масса моментов, особенно во вторых таймах. Нереализованный пенальти подорвал наш энтузиазм. Со спортивной точки зрения мы были хороши и держали темп. Но у них были быстрые форварды, и наше состояние здесь ни при чем», – сказал тренер «Аталанты».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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