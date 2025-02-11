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  • Хавбек «Факела» Мертенс: «Промес стал легендой РПЛ, его карьера в России мотивирует меня играть лучше. Был шокирован новостями о нем. Все будет хорошо, надеюсь»
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Хавбек «Факела» Мертенс: «Промес стал легендой РПЛ, его карьера в России мотивирует меня играть лучше. Был шокирован новостями о нем. Все будет хорошо, надеюсь»

Хавбек «Факела» Дилан Мертенс сказал, что его мотивирует карьера Квинси Промеса.

29-летний игрок из Нидерландов перешел в клуб из Воронежа минувшим летом на правах свободного агента. В 17 играх в Мир РПЛ он не отметился результативными действиями. 

«Я знал несколько игроков из Нидерландов, которые играли или играют в России. Помню, как «Спартак» и «Зенит» выступали в еврокубках. Я иногда следил за своими соотечественниками, плюс знал футболиста, который играл за «Спартак» – Квинси Промес. Так что да, раньше слышал о вашем чемпионате и знакомство начинал не с нуля.

Лично я Промеса не знаю, но он из моего родного города – Амстердама. И мы футболисты слышим друг о друге постоянно, я например знаю некоторых его друзей. Мы не встречались, но так как наш город не очень большой, то все заочно знакомы. Квинси Промес играл за «Спартак», стал легендой РПЛ.

И конечно его карьера в России мотивирует меня играть лучше. Но также я слышал и о событиях вне футбола, которые с ним связаны. Читал новости, в Нидерландах об этом писали. Но мне сложно давать какую‑то оценку всей ситуации и что‑то говорить по этой теме. Ведь мы тоже, как и вы, все узнаем из новостей.

Конечно это шокирует, когда известная личность попадает в такую историю. Но футболист он классный, я наслаждался его игрой. К тому же Промес выступал за «Аякс», а я ведь фанат этого клуба. Когда появились первые новости, я был шокирован. Но надеюсь в будущем с ним все будет хорошо», – сказал Мертенс

Промес находился в заключении в ОАЭ с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

В середине мая Квинси был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях.

Промес не вернется в «Спартак» в ближайшее время, заявил гендиректор «Дубай Юнайтед»: «Шансов нет, как и разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме ОАЭ»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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