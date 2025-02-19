Наир Тикнизян: «Зенит» для россиян – это история про деньги, а не футбол. Одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять c ними»
Наир Тикнизян не жалеет, что не перешел в «Зенит».
– Не считаешь, что прошлой зимой своей позицией закрыл себе дорогу в «Зенит» навсегда?
– А тут неважно, закрыл я дорогу туда или нет. В одну реку не войти дважды.
Просто, на мой взгляд, для игрока с российским паспортом «Зенит» – это история не про футбол, а про деньги.
Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в «Локомотиве» я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения.
И знаете, одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять – с «Зенитом», – сказал защитник «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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