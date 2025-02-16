Тренер «Браги» Карвальял о Саласаре: «Он наш игрок, это приятное возвращение. Он улыбчив и позитивен, восстанавливается после травмы»

Главный тренер «Браги» рассказал, что Родриго Саласар вернулся в команду.

Ранее сообщалось, что полузащитник находится в Португалии, где лично договаривается с клубом о переходе в «Зенит».

«Это приятное возвращение, я обнял его. Он игрок «Браги».

Он чувствует себя хорошо, все еще восстанавливается после травмы. Он уже частично работал в тренажерном зале, но по-прежнему с ограничениями. Он улыбчив и позитивен», – сказал Карлуш Карвальял на пресс-конференции.

В «Браге» подтвердили отмену сделки с «Зенитом» по Саласару. Хавбек вернется в Португалию