Лукман – первый нигериец с голами в ЛЧ в 4 матчах подряд
Адемола Лукман реализовал пенальти в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3).
Хавбек «Аталанты» стал первым нигерийцем, забившим не менее одного гола в 4 подряд играх на основной стадии главного еврокубкового турнира.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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