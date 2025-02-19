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«Брюгге» – 1-й бельгийский клуб, выигравший 2-матчевое противостояние в плей-офф ЛЧ

«Брюгге» победил «Аталанту» (3:1) в ответном стыковом матче (первая игра – 2:1).

Черно-синие стали первым бельгийским клубом, выигравшим двухматчевое противостояние в плей-офф в эпоху Лиги чемпионов.

Также «Брюгге» продлил беспроигрышную серию в ответных еврокубковых матчах в плей-офф до 6 игр (4 победы, 2 ничьих).

В 1/8 финала текущего розыгрыша бельгийцы встретятся с «Лиллем» или «Астон Виллой».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoБрюгге
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