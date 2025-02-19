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«Бавария», «Бенфика», «Брюгге» и «Фейеноорд» вышли в 1/8 финала ЛЧ

Определились 4 участника 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам стыковых матчей.

После ответных игр в следующую стадию турнира вышли «Фейеноорд», «Бавария», «Брюгге» и «Бенфика».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» может сыграть с «Интером» или «Арсеналом», «Бавария» – с «Атлетико» или «Байером», «Брюгге» – с «Лиллем» или «Астон Виллой», а соперниками «Бенфики» могут стать «Барселона» или «Ливерпуль».

В среду определятся еще 4 команды 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии пройдет в пятницу, 21 февраля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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