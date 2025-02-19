«Бавария», «Бенфика», «Брюгге» и «Фейеноорд» вышли в 1/8 финала ЛЧ

Определились 4 участника 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам стыковых матчей.

После ответных игр в следующую стадию турнира вышли «Фейеноорд », «Бавария », «Брюгге» и «Бенфика ».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд » может сыграть с «Интером » или «Арсеналом », «Бавария » – с «Атлетико » или «Байером », «Брюгге» – с «Лиллем » или «Астон Виллой», а соперниками «Бенфики» могут стать «Барселона» или «Ливерпуль».

В среду определятся еще 4 команды 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии пройдет в пятницу, 21 февраля.