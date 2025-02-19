  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о работе тренером: «Я просто не лезу по головам. Еще 20 лет назад сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. Что мы умеем, кроме футбола? Но, в отличие от многих, имеем совесть»
16

Мостовой о работе тренером: «Я просто не лезу по головам. Еще 20 лет назад сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. Что мы умеем, кроме футбола? Но, в отличие от многих, имеем совесть»

Александр Мостовой прокомментировал ход получения тренерской лицензии.

«По обучению в академии РФС прояснится все на этой неделе. Наши лицензии идут из Европы, и все по-разному приходит. Думаю, все потихоньку будет проясняться. У меня будет лицензия А-УЕФА + Б-УЕФА. А дальше буду, как и все остальные, ждать.

Посмотрим, что будет дальше. Не имеет смысла что-то загадывать, потому что в жизни, тем более сегодняшней, не знаешь, что и как будет происходить. У меня телефон всегда включен, поэтому если кому-то надо, то пусть обращаются. Я просто не лезу по головам и по всем местам, поэтому, наверное, так и получается.

Если говорить про мое желание заниматься тренерской историей, то у меня еще 20 лет назад, когда я закончил играть, спросили, что бы я хотел делать. И тогда я сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. 20 лет прошло, и, к сожалению, никому не нужен, оказывается. Но так и бывает. А многие, кто в нашем футболе ничего не делал, – они оказываются нужны.

Общение по стажировкам? Когда команды вернутся, тогда и будем думать. Я не лезу, как многие, зачем мне это? Пока меня никто не звал, а если позовут, то с удовольствием откликнусь.

Что мы умеем, кроме футбола? Но, в отличие от многих, имеем совесть», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о 10 матчах Сафонова за «ПСЖ»: «Очень рад за Матвея, хотя помню слова экспертов, что ему не стоит идти на лавку. Парень играет, получает удовольствие от жизни – что еще нужно?»
10вчера, 16:50
Мостовой о Карпине и «Ростове»: «У нас, кроме него, никого нет, что ли? Меня больше интересует, будут ли сейчас поступать предложения Мостовому»
57вчера, 10:27
Мостовой о французском Сафонова: «Очень важно учить язык. В быту как обойтись? Приходишь с тренировки и сидишь один, кукушка может поехать – да у многих и ехала!»
2916 февраля, 16:34
Рекомендуем
Главные новости
Компани про 1:1 с «Селтиком»: «У «Баварии» было много шансов забить 2-3 гола. Мы потратили много сил за последние дни, в итоге – 8-очковый отрыв в Бундеслиге и выход в следующий раунд ЛЧ»
23вчера, 23:06
Гвардиола о проблемах «Сити» из-за травмы Родри: «Он лучший игрок мира. Требл с «Барселоной» – добился бы я этого без Месси? Но в одной игре может быть что угодно, надо хотя бы напугать «Реал»
20вчера, 22:48
«Бавария» сыграет с «Атлетико» или «Байером» в 1/8 финала ЛЧ, «Бенфика» – с «Барсой» или «Ливерпулем», «Фейеноорд» – с «Интером» или «Арсеналом»
15вчера, 22:33
«Аталанта» вылетела из ЛЧ и Кубка Италии за три недели после шутки Гасперини о требле
13вчера, 22:29
«Бавария» в 17-й раз подряд вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов
27вчера, 22:14
«Бавария», «Бенфика», «Брюгге» и «Фейеноорд» вышли в 1/8 финала ЛЧ
46вчера, 22:11
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Бавария» прошла «Селтик», «Милан» вылетел от «Фейеноорда», «Аталанта» снова проиграла «Брюгге», «Бенфика» выбила «Монако» Головина
881вчера, 22:01
«Зенит» предложил 20+9 млн евро за Жерсона после отказа «Фламенго» продать капитана за 18 млн
53вчера, 22:00
«Не пью пиво, может, немного вина или водки». Тренер «Фейеноорда» Босшаарт о выходе в 1/8 финала ЛЧ после игр с «Миланом»
12вчера, 21:57
«Аталанта» вылетела из ЛЧ, проиграв «Брюгге» и в ответном матче – 1:3. Тальби сделал дубль у Жуджлы 1+1, Лукман забил и запорол пенальти
51вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Аталанта» выиграла 1 из 6 последних матчей. Бергамаски вылетели из Кубка и ЛЧ за это время
3вчера, 22:06
«Бенфика» выбила «Монако» из ЛЧ, сыграв 3:3 – Павлидис реализовал пенальти на 76-й, Иленикена забил на 81-й, Кекчю сравнял на 84-й
8вчера, 21:59
Капитан «Аталанты» Толои удален за попытку бросить мяч в де Кейпера и толчок защитника «Брюгге» в спину
10вчера, 21:59Фото
Консейсау о будущем: «Я в «Милане» 1,5 месяца, а меня сравнивают с тренерами, работавшими тут годами. Мы выиграли трофей, вышли в полуфинал Кубка, набрали 14 очков в Серии А, когда «Наполи» взял 15»
7вчера, 21:46
«Аталанта» не забила «Брюгге» с пенальти после фола Цолиса на Куадрадо. Миньоле сделал сэйв после удара Лукмана
7вчера, 21:35
Кейн травмировал икроножную мышцу и не вышел на второй тайм матча «Бавария» – «Селтик»
3вчера, 21:25
Уокер про 1:1 с «Фейеноордом»: «Милан» контролировал игру, в начале 2-го тайма на поле была только одна команда. Удаление Тео изменило ход матча – он не симулировал, по-моему»
7вчера, 20:33
Костакурта винит Тео в вылете «Милана» из ЛЧ: «Его ошибки нельзя ни принять, ни оправдать. У Эрнандеса худший сезон в карьере, и эта игра – вишенка на торте»
13вчера, 20:25
Защитник «Акрона» Эшковал сломал нос и получил сотрясение после столкновения с игроком «Ростова». Родригу унесли на носилках, его прооперируют завтра
5вчера, 20:17
Минута молчания в память о жертвах наезда на толпу в Мюнхене была объявлена перед матчем «Баварии» с «Селтиком». Игроки надели траурные повязки
9вчера, 20:13Фото
Рекомендуем