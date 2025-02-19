«Не пью пиво, может, немного вина или водки». Тренер «Фейеноорда» Босшаарт о выходе в 1/8 финала ЛЧ после игр с «Миланом»
В стыковых матчах ЛЧ «Фейеноорд» прошел «Милан» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).
– Мы очень рады. Я похвалил игроков за их борьбу и упорство.
– Вы пропустили быстрый гол...
– Очевидно, мы не планировали этого. Гол изменил планы, и все стало намного сложнее. Но после красной карточки Тео мы доминировали. В первом тайме мы тоже играли хорошо.
Я не видел, что произошло [после финального свистка]. Судья объяснил мне, что Рид пнул мяч в сторону Леау, а Рид сказал, что его толкнули.
Последняя неделя была для нас трудной – много критики, смена тренера. Мы увидели, на что способны, и хорошо поработали на прошлой неделе.
Мы провели очень хороший матч, сделав все возможное, чтобы добиться результата на «Сан-Сиро» – вы можете гордиться, если пройдете в следующий раунд здесь.
Мы вдохнули уверенность в наших игроков, это общая заслуга. Я не пел [вместе с игроками], а пошел в раздевалку – позже отпраздную это в отеле.
У нас много травмированных игроков, но все, кто играл, показали себя очень хорошо.
– Придала ли уверенности красная карточка Тео?
– Нет, мы сохраняли спокойствие даже после победы над «Миланом». Они не запаниковали.
– Как вы будете праздновать?
– Я говорил, что выпью пива, но я его не пью. Может быть, немного вина или водки, – сказал Паскаль Босшаарт.
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