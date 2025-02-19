«Не пью пиво, может, немного вина или водки». Тренер «Фейеноорда» Босшаарт о выходе в 1/8 финала ЛЧ после игр с «Миланом»

Главный тренер «Фейеноорда» прокомментировал выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В стыковых матчах ЛЧ «Фейеноорд » прошел «Милан » по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

– Мы очень рады. Я похвалил игроков за их борьбу и упорство.

– Вы пропустили быстрый гол...

– Очевидно, мы не планировали этого. Гол изменил планы, и все стало намного сложнее. Но после красной карточки Тео мы доминировали. В первом тайме мы тоже играли хорошо.

Я не видел, что произошло [после финального свистка]. Судья объяснил мне, что Рид пнул мяч в сторону Леау , а Рид сказал, что его толкнули.

Последняя неделя была для нас трудной – много критики, смена тренера. Мы увидели, на что способны, и хорошо поработали на прошлой неделе.

Мы провели очень хороший матч, сделав все возможное, чтобы добиться результата на «Сан-Сиро» – вы можете гордиться, если пройдете в следующий раунд здесь.

Мы вдохнули уверенность в наших игроков, это общая заслуга. Я не пел [вместе с игроками], а пошел в раздевалку – позже отпраздную это в отеле.

У нас много травмированных игроков, но все, кто играл, показали себя очень хорошо.

– Придала ли уверенности красная карточка Тео?

– Нет, мы сохраняли спокойствие даже после победы над «Миланом ». Они не запаниковали.

– Как вы будете праздновать?

– Я говорил, что выпью пива, но я его не пью. Может быть, немного вина или водки, – сказал Паскаль Босшаарт.