Кейн травмировал икроножную мышцу и не вышел на второй тайм матча «Бавария» – «Селтик»
Харри Кейн получил травму в матче с «Селтиком».
Нападающий вышел в стартовом составе «Баварии» на домашний матч Лиги чемпионов.
Перед началом второго тайма тренерский штаб мюнхенцев принял решение заменить англичанина на вингера Кингсли Комана. Это, вероятно, связано с повреждением икроножной мышцы.
Статистику лучшего бомбардира «Баварии» можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
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