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У Кейна 20 (15+5) очков в 20 первых матчах за «Баварию» в ЛЧ – это рекорд клуба

Харри Кейн побил рекорд результативности для игрока «Баварии» в ЛЧ.

Англичанин забил «Селтику» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (2:1).

Кейн забил 15 голов и отдал 5 голевых передач в первых 20 матчах за «Баварию» в Лиге чемпионов – ни один другой игрок в истории клуба не набирал больше результативных очков в свои первые 20 игр еврокубка за мюнхенцев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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