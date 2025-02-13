У Кейна 20 (15+5) очков в 20 первых матчах за «Баварию» в ЛЧ – это рекорд клуба
Харри Кейн побил рекорд результативности для игрока «Баварии» в ЛЧ.
Англичанин забил «Селтику» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (2:1).
Кейн забил 15 голов и отдал 5 голевых передач в первых 20 матчах за «Баварию» в Лиге чемпионов – ни один другой игрок в истории клуба не набирал больше результативных очков в свои первые 20 игр еврокубка за мюнхенцев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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