Кейн о 2:1 с «Селтиком»: «Были эпизоды, когда «Бавария» могла бы сыграть лучше, но в нужный момент мы забивали»

Харри Кейн оценил выездную победу над «Селтиком» (2:1) в стыковом матче Лиги чемпионов.

«Когда выигрываешь в таком матче, всегда остаешься доволен, потому что здесь никому не легко. Совершенно точно в игре были эпизоды, в которых мы могли бы сыграть лучше, и к следующей игре это надо исправить. Но если в целом, то в нужный момент мы забивали.

В концовке на нас оказывали давление, но мы выстояли. Мы понимали, что поначалу атмосфера будет оказывать воздействие, и нам чуть не забили на первой же минуте. Пришлось проявить терпение – мы знали, что будем больше владеть мячом. Порой, чтобы вскрыть подобного рода игру, требуется проявить особенные способности», – сказал форвард «Баварии».