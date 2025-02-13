Бент о Кейне в «Арсенале»: «Это не было бы большей сенсацией, чем переход Сола Кэмпбелла. Он сказал на ТВ «я не уйду» и ушел из «Тоттенхэма» бесплатно»

Даррен Бент высказался о возможном переходе Харри Кейна в «Арсенал».

Ранее появилась информация , что в контракте 31-летнего форварда с «Баварией» прописан пункт об отступных на сумму 67 миллионов фунтов, который мог быть активирован во время январского трансферного окна.

«Капитан сборной Англии, 213 голов в Премьер-лиге, я это понимаю, но между игрой за «Тоттенхэм» и «Арсенал » была бы «Бавария».

Сол Кэмпбелл в свое время был одним из лучших центральных защитников в стране. Он выступил на национальном телевидении и сказал: «Я не уйду», а затем перешел из «Тоттенхэма» в «Арсенал», их главного соперника, свободным агентом, бесплатно.

Кейн ни разу не говорил: «Я никуда не ухожу, я остаюсь», но «Бавария» заплатила за него 100 миллионов евро. Я не думаю, что переход состоится, но это не было бы не большей сенсацией, чем трансфер Кэмпбелла.

Он ни за что на свете не перешел бы в «Арсенал», но если вы спросите меня, то на месте «канониров» я бы его взял, 100 процентов», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма » и сборной Англии Даррен Бент .

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