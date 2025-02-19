Сноха-онлифанщица Ле Тиссье Алекс: «Мне говорили, что позорю имя легенды «Саутгемптона». Я одна из самых ненавистных создательниц футбольного контента на OnlyFans, хотя не говорила ничего плохого»

Сноха Мэтта Ле Тиссье рассказала о своей деятельности на OnlyFans.

Алекс Ле Тиссье, супруга сына Мэтта Ле Тиссье Митча, выразила недовольство отношением к ней болельщиков «Саутгемптона ».

«Последней игрой, на которой я была, был домашний матч с «Тоттенхэмом», последняя игра [под руководством] Рассела Мартина. Все продолжали петь, атмосфера по-прежнему была приятной, надо отдать должное фанатам «Саутгемптона».

Мне говорили, что я позорю клуб и порочу имя легенды клуба. Я не чувствую себя там в безопасности. Если я иду на матч, мне нужно быть рядом с мужчинами, которых я знаю.

Я никогда не говорила ничего возмутительного или обидного людям, и все же я бы назвала себя, вероятно, одной из самых ненавистных создательниц футбольного контента на OnlyFans.

Я запомнилась, люди просто издеваются надо мной. Но это хорошо для продвижения. Самое большое событие, которое когда-либо случалось в моей жизни, – это когда мой тесть опубликовал фотографию со своей женой и дочерью на «Уэмбли», когда «Саутгемптон» собирался вернуться в Премьер-лигу. Оно стало вирусным, потому что люди публиковали мои фотографии под этим фото или спрашивали: «Где Алекс? Где ваша невестка?» У меня было так много подписчиков, это было невероятно», – сказала Алекс Ле Тиссье.