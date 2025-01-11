Ле Тиссье об увольнении из Sky Sports в 2020-м: «После отказа носить значок BLM я стал непопулярен у боссов. В 2020-м только команды из зоны вылета подсвечивали случаи ковида»

Мэтт Ле Тиссье связал свое увольнение из Sky Sports с позицией по вопросу BLM.

56-летний Ле Тиссье был уволен в августе 2020 года вместе с коллегами по программе Soccer Saturday – Чарли Николасом и Филом Томпсоном. Позже он заявил, что решение было связано с его отказом носить значок движения Black Lives Matter и его взглядами на пандемию коронавируса.

Бывшего нападающего «Саутгемптона» также обвиняли в том, что он подвергал жизни людей опасности, распространяя теории заговора о вакцинации в 2021 году. Кроме того, Ле Тиссье опубликовал серию постов, ставящих под сомнение достоверность террористических актов 11 сентября 2001 года в США, из-за чего его бывший коллега Джефф Стеллинг назвал это «полной и абсолютной чушью».

Теперь, по словам Ле Тиссье, он больше не связан соглашением о неразглашении (NDA), что позволяет ему критиковать компанию. Выступая в подкасте The Disrupters, Ле Тиссье вновь затронул тему своего увольнения.

«Мне было позволено говорить о том, что произошло, но мне нельзя было критиковать их. Я мог описывать события, но не мог высказывать свое мнение по этому поводу. Я, вероятно, стал непопулярен среди руководства после того, как отказался носить значок Black Lives Matter уже после первого эфира.

Во время попыток возобновить сезон Премьер-лиги в 2020 году команды, находившиеся в зоне вылета, были единственными, кто подсвечивал случаи COVID-19. Они не хотели возобновления сезона. Они хотели получить деньги от телевизионных контрактов за следующий сезон. Они не хотели вылететь и потерять все эти деньги.

Один из генеральных директоров клуба Премьер-лиги пожаловался в Sky, и я получил звонок по этому поводу. Все, что я публиковал в социальных сетях, шло вразрез не только с официальной позицией правительства, но и с основной линией СМИ, в том числе Sky News.

Я работал в футбольном департаменте и считал это совершенно отдельной структурой. Если я работаю на Sky Sports, почему я не могу критиковать Sky News? Я не считаю, что они делают свою работу правильно.

Я не думаю, что это хорошая компания в плане работы. Я все еще поддерживаю связь с людьми, которые там работают, и они говорят мне, что за последние годы ситуация только ухудшилась. Я не зол, я не обижен. У меня было 15 замечательных лет работы там, я наслаждался этим. Это был фантастический этап моей жизни. Но все меняется, и жизнь идет дальше», – сказал Ле Тиссье.

В интервью GB News он также признался, что его семья и близкие друзья считали, что он «немного сошел с ума» из-за своих взглядов. На вопрос, заплатил ли он цену за свои взгляды, он ответил: «Я думаю, цена, на которую указывают люди, – это потеря работы. Sky может сказать вам что-то другое.

Они сказали мне, что просто хотят изменить формат шоу, но не отрицали, что это было связано с моими публикациями в социальных сетях. Так что, возможно, я заплатил своей работой.

Думаю, в первые дни моя семья и близкие друзья считали, что я сошел с ума, потому что шел против общепринятого нарратива, и они думали, что у меня проблемы с психическим здоровьем. Я знал, что это не так, и, к счастью, остался верен своим убеждениям.

То, что произошло за последние два-три года, заставило многих из них осознать, что я был не безумен и говорил много разумного. Я не был прав во всем, но во многом я оказался прав», – заявил бывший форвард сборной Англии.

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