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  • Ле Тиссье заявил, что премьер Британии должен уйти из-за сокрытия информации об убийстве трех девочек ножом на уроке танцев. Стармер знал о криминальном прошлом Рудакубаны, но не обнародовал данные
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Ле Тиссье заявил, что премьер Британии должен уйти из-за сокрытия информации об убийстве трех девочек ножом на уроке танцев. Стармер знал о криминальном прошлом Рудакубаны, но не обнародовал данные

Мэтт Ле Тиссье считает, что премьер Великобритании должен покинуть пост.

Бывший форвард сборной Англии написал в твиттере: «Кир Стармер должен уйти в отставку из-за сокрытия информации о случившемся в Саутпорте. Согласны?»

В июле 2024 года 17-летний (на момент преступления) Аксель Рудакубана напал с ножом на людей в британском Саутпорте. Инцидент произошел на уроке танцев, посвященного творчеству Тэйлор Свифт. В результате погибли 3 девочки, еще 8 детей и двое взрослых получили ранения.

Рудакубану приговорили к тюремному заключению на 52 года. Однако преступник может провести в тюрьме всю жизнь: он не получил пожизненный срок только из-за несовершеннолетия, а судья отметил, что Рудакубана не выйдет на свободу, если комиссия по условно-досрочному освобождению не сочтет, что он больше не представляет угрозы для общества.

В ходе расследования общественность заподозрила власти в сокрытии информации.

По словам премьер-министра Кира Стармера, нападение в Саутпорте было «явно направлено на террор». Однако официально нападение не признали террористическим актом, поскольку полиция не смогла установить мотив убийцы. Сам преступник позднее сознался в убийствах и хранении учебного пособия террористической организации.

Граждане подозревают, что правительство хотело скрыть провал своей программы по предотвращению экстремизма, которая должна была идентифицировать Рудакубану как угрозу, тем более, что ему уже трижды выносились предупреждения.

Недавно Стармер сообщил, что знал об исключении подростка из школы, производстве им яда рицина и имеющихся у него материалах террористических организаций, однако не мог обнародовать эту информацию, чтобы не повлиять на суд.

Стармер сказал Sky News, что подробности о преступнике руандийского происхождения стали известны ему по мере их появления, но раскрывать их «было бы неправильно».

Помимо претензий публики, Стармер столкнулся с обвинениями в сокрытии информации и со стороны Консервативной партии Великобритании и партии «Реформировать Соединенное Королевство».

«Меня тошнит от мира и нашей страны. Каждый ###### день происходит что-то, от чего меня воротит. Сегодня новое дно». Оуэн о гибели детей из-за нападения подростка с ножом в Саутпорте

Бартон о нападении подростка с ножом в Саутпорте: «Люди, чья работа заключалась в защите, не справились, потому что тратят время на воукистскую, политически мотивированную чепуху»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Мэтта Ле Тиссье
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