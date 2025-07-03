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Вега о «Зените»: «Я приехал, чтобы завоевывать трофеи! Предложение принял легко – Лусиано каждый день отправлял мне сообщения, звал сюда»

Роман Вега высказался о факторах, повлиявших на его переход в «Зенит».

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о трансфере 21-летнего защитника «Архентинос Хуниорс». Контракт клуба с Вегой рассчитан на 5 лет.

– Роман, приветствуем вас в Петербурге и поздравляем с переходом в «Зенит»! Поделитесь эмоциями. 

– Большое спасибо! Мне очень хотелось скорее приехать и познакомиться с командой. Позади несколько непростых дней – не терпелось уже начать тренироваться, но нужно было уладить все детали. Слава богу, бумаги подписаны, и теперь я могу сфокусироваться на том, что меня ждет впереди! 

– Несколько слов о том, как принималось решение об этом переходе, долго ли размышляли? 

– У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» принял легко и быстро – в течение недели все подготовил, собрал вещи и приехал в Россию. 

– Какую роль в этом решении сыграл Лусиано? Мы знаем, что вы с ним давно знакомы. 

– Думаю, очень важную, фундаментальную. Каждый день он отправлял мне сообщения, звал сюда. Лусиано – отличный парень, мы друзья, и он точно поможет мне быстро освоиться здесь. 

– Что он успел рассказать вам о «Зените» и Петербурге? 

– Сказал, что вся инфраструктура на высочайшем уровне, что я ни в чем не буду нуждаться, что моей семье здесь будет очень хорошо. Все это мне очень понравилось, идея зацепила меня – и я приехал, чтобы завоевывать трофеи! – заявил Вега в интервью клубному сайту.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
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Роман Вега
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