Минута молчания в память о жертвах наезда на толпу в Мюнхене была объявлена перед матчем «Баварии» с «Селтиком». Игроки надели траурные повязки
Перед игрой «Баварии» с «Селтиком» объявили минуту молчания.
Команды проводят ответный стыковой матч Лиги чемпионов на «Альянц Арене».
Перед игрой ее участники почтили память жертв наезда на толпу в Мюнхене, произошедшего 13 февраля. Футболисты вышли на поле с траурными повязками на руках.
Напомним, в результате нападения пострадали 39 человек, двое умерли от полученных травм. 24-летний проситель убежища из Афганистана вскоре был задержан полицией.
Фото: x.com/FCBayern
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Баварии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем