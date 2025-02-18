Минута молчания в память о жертвах наезда на толпу в Мюнхене была объявлена перед матчем «Баварии» с «Селтиком». Игроки надели траурные повязки

Перед игрой «Баварии» с «Селтиком» объявили минуту молчания.

Команды проводят ответный стыковой матч Лиги чемпионов на «Альянц Арене ».

Перед игрой ее участники почтили память жертв наезда на толпу в Мюнхене, произошедшего 13 февраля. Футболисты вышли на поле с траурными повязками на руках.

Напомним, в результате нападения пострадали 39 человек, двое умерли от полученных травм. 24-летний проситель убежища из Афганистана вскоре был задержан полицией.

Фото: x.com/FCBayern