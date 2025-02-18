Хименес на 1-й минуте забил «Фейеноорду» – своему бывшему клубу. У Сантьяго 3 гола в 5 играх за «Милан»
Сантьяго Хименес забил «Фейеноорду» – своей бывшей команде.
Нападающий, приобретенный «Миланом» этой зимой, открыл счет в ответной игре Лиги чемпионов уже на 1-й минуте. Он отправил мяч в сетку головой после скидки от защитника Малика Тиава.
Хименес забил три гола в пяти играх после трансфера в итальянский клуб. Ранее он отличился в матчах с «Эмполи» и «Вероной».
Подробно со статистикой 23-летнего футболиста сборной Мексики можно ознакомиться здесь.
«Милан» купил бомбардира «Фейеноорда» перед стыком в ЛЧ. Что умеет Сантьяго Хименес?
Опубликовал: Александр Суряев
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