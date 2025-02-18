  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хименес забил за «Фейеноорд» и в его ворота за один розыгрыш ЛЧ. Подобное делал лишь Торстенссон в 1973-м – с «Баварией»
5

Хименес забил за «Фейеноорд» и в его ворота за один розыгрыш ЛЧ. Подобное делал лишь Торстенссон в 1973-м – с «Баварией»

Сантьяго Хименес повторил крайне редкое достижение.

Нападающий «Милана» открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Фейеноорда» – 1:0. Первую часть сезона он провел как раз в составе роттердамского клуба.

Футболист сборной Мексики стал всего вторым игроком в истории, сумевшим за один сезон в крупном еврокубковом турнире сперва забить за команду, а затем забить в ее ворота в составе другого клуба.

Первый такой случай зафиксирован в сезоне-1973/74, когда Конни Торстенссон отличился в играх за и против «Баварии».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoМилан
logoСантьяго Хименес
logoвысшая лига Нидерланды
logoФейеноорд
logoЛига чемпионов УЕФА
Конни Торстенссон
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» вылетел из ЛЧ, сыграв 1:1 с «Фейеноордом». Хименес забил на 1-й, Карранса ответил на 73-й, Тео удалили за нырок в начале 2-го тайма
984 минуты назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Бавария» против «Селтика», «Милан» вылетел от «Фейеноорда», «Аталанта» играет с «Брюгге», «Бенфика» – с «Монако»
2375 минут назад
Хименес на 1-й минуте забил «Фейеноорду» – своему бывшему клубу. У Сантьяго 3 гола в 5 играх за «Милан»
5сегодня, 17:53
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» вылетел из ЛЧ, сыграв 1:1 с «Фейеноордом». Хименес забил на 1-й, Карранса ответил на 73-й, Тео удалили за нырок в начале 2-го тайма
984 минуты назад
«Милан» лишь один раз вышел в 1/8 финала ЛЧ за 11 сезонов. Последний из 7 трофеев был в 2007-м
114 минуты назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Бавария» против «Селтика», «Милан» вылетел от «Фейеноорда», «Аталанта» играет с «Брюгге», «Бенфика» – с «Монако»
2375 минут назад
Глебов перейдет в «Динамо» из «Ростова» за 7+1 млн евро. Хавбек пройдет медосмотр завтра («Чемпионат»)
1417 минут назад
Пеп о матче с «Реалом»: «Мы должны сыграть идеально, придется атаковать и забивать. На «Бернабеу» никогда не бывает легко»
834 минуты назад
Тео получил 2-ю желтую за симуляцию в штрафной «Фейеноорда». «Милан» остался в меньшинстве на 51-й минуте игры ЛЧ
2542 минуты назад
Кто из этих тренеров брал ЛЧ? А кто с какой командой?
45 минут назадСпецпроект
Руслан Нигматуллин: «Матч России и США – прекрасная идея, две великие державы должны дружить. Можно сыграть в Саудовской Аравии, где встречаются наши политики»
3248 минут назад
Глебов близок к переходу в «Динамо». Позиции москвичей и «Ростова» сблизились («СЭ»)
1351 минуту назад
У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав на остаток сезона Ла Лиги – 755 млн евро. У «Барселоны» – 464 млн, «Атлетико» – 314 млн, «Севильи» – 684 тыс.
30сегодня, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» выиграл 1 из 4 матчей в ЛЧ при Консейсау. При Фонсеке было 4 победы в 6 играх
3 минуты назад
Требование Мбаппе наложить на «ПСЖ» санкции из-за долга в размере 55 млн евро отклонено высшей апелляционной комиссией FFF. Окружение игрока недовольно: «Сложно понять аргументацию»
826 минут назад
«Бенфика» – «Монако». Эмболо и Актюркоглу играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
45 минут назад
«Бавария» – «Селтик». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 15:10
«Аталанта» – «Брюгге». Ретеги, де Кетеларе, Миньоле играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
145 минут назад
Леау об Ибрагимовиче: «Важный человек для меня и остальных – всегда помогает, понимает, что происходит на поле. Извне говорят люди, никогда не игравшие в футбол»
5сегодня, 18:41
«Говорю с умершей 4 года назад мамой перед матчами. В прошлом году сказал ей, что мы хотим сделать нечто безумное, и мы выиграли чемпионат Бельгии». Тренер «Брюгге» Хайен о ритуале
5сегодня, 18:03
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого победил «Виссел Кобе», «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Васлем»
15сегодня, 16:00Live
Хименес на 1-й минуте забил «Фейеноорду» – своему бывшему клубу. У Сантьяго 3 гола в 5 играх за «Милан»
5сегодня, 17:53
Кафу – величайший правый защитник по версии GiveMeSport. Алвес – 2-й, Дзанетти – 5-й, Невилл – 7-й
76сегодня, 17:35
Рекомендуем