Хименес забил за «Фейеноорд» и в его ворота за один розыгрыш ЛЧ. Подобное делал лишь Торстенссон в 1973-м – с «Баварией»

Сантьяго Хименес повторил крайне редкое достижение.

Нападающий «Милана » открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Фейеноорда » – 1:0. Первую часть сезона он провел как раз в составе роттердамского клуба.

Футболист сборной Мексики стал всего вторым игроком в истории, сумевшим за один сезон в крупном еврокубковом турнире сперва забить за команду, а затем забить в ее ворота в составе другого клуба.

Первый такой случай зафиксирован в сезоне-1973/74, когда Конни Торстенссон отличился в играх за и против «Баварии».