Хименес забил за «Фейеноорд» и в его ворота за один розыгрыш ЛЧ. Подобное делал лишь Торстенссон в 1973-м – с «Баварией»
Сантьяго Хименес повторил крайне редкое достижение.
Нападающий «Милана» открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Фейеноорда» – 1:0. Первую часть сезона он провел как раз в составе роттердамского клуба.
Футболист сборной Мексики стал всего вторым игроком в истории, сумевшим за один сезон в крупном еврокубковом турнире сперва забить за команду, а затем забить в ее ворота в составе другого клуба.
Первый такой случай зафиксирован в сезоне-1973/74, когда Конни Торстенссон отличился в играх за и против «Баварии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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