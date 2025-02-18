Сын Буффона вызван в юношескую сборную Чехии. 17-летний вингер выступает за «Пизу» из Серии Б
Сын Джанлуиджи Буффона может сыграть за сборную Чехии.
17-летний вингер Луи Буффон, выступающий за «Пизу», получил вызов в юношескую национальную команду Чехии (U18).
Матерью футболиста является чешская фотомодель, бывшая супруга Буффона Алена Шередова. Их сын Луи имеет итальянское и чешское гражданства.
Вызов Буффона-младшего является частью программы Федерации футбола Чехии по приглашению в сборные футболистов, проживающих в других странах, но при этом имеющих связь с Чехией.
Отмечается, что решение о вызове Луи в национальную команду было принято после разговора с его матерью.
Сын Буффона выступает за молодежку «Пизы». 16 февраля он впервые был включен в заявку первой команды на матч Серии Б против «Чезены» (1:1).
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: iSport.cz
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