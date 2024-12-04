Буффон об игре в Серии Б за «Ювентус»: «Чувствовал, что буду уважать себя, глядя в зеркало. Согласился без раздумий, уступил 15% зарплаты. Я фактами показал свою благодарность»
Перед сезоном-2006/07 «Ювентус» в результате коррупционного скандала, известного как Кальчополи, был понижен в классе. Голкипер сборной Италии стал одним из нескольких звездных футболистов, решивших не уходить из команды.
«Мне было 28 лет, это лучшее время для профессионального вратаря. Я сделал это без раздумий, я чувствовал, что это верный выбор, что я буду уважать себя, глядя в зеркало.
Я понял, что «Юве» нуждается во мне, и мне было в радость ему помочь. Я сказал [директору] Секко: «Если хотите, я останусь, можете забрать 15% моей зарплаты». Нам нужно было избавиться от недоразумений, мне было плевать на деньги, я делал это ради людей, потому что считал это правильным. Я фактами показал, что во мне есть благодарность», – сказал Буффон в интервью Juventibus.
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