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«Барселона» планирует предложить Левандовскому контракт до 2027 года (Diario Sport)

Роберт Левандовски может провести в «Барселоне» еще два сезона.

«Блауграна» планирует предложить 36-летнему нападающему контракт до 2027 года, сообщает Diario Sport.

Действующее соглашение польского футболиста с клубом рассчитано до конца этого сезона. Сообщалось, что стороны договорились продлить его до 2026 года. 

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 23 матча и забил 20 голов. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
logoРоберт Левандовски
logoБарселона
logoЛа Лига
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