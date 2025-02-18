«Барселона» планирует предложить Левандовскому контракт до 2027 года (Diario Sport)

Роберт Левандовски может провести в «Барселоне» еще два сезона.

«Блауграна» планирует предложить 36-летнему нападающему контракт до 2027 года, сообщает Diario Sport.

Действующее соглашение польского футболиста с клубом рассчитано до конца этого сезона. Сообщалось , что стороны договорились продлить его до 2026 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 23 матча и забил 20 голов. Его статистика – здесь .