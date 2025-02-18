Левандовски забил 20+ голов в чемпионате в 9 из 10 последних сезонов в «Барселоне» и «Баварии»
Роберт Левандовски почти всегда достигает отметки в 20 забитых голов в лиге.
Сегодня 36-летний форвард «Барселоны» реализовал пенальти в игре с «Райо Вальекано» в 24-м туре Ла Лиге.
За последние 10 сезонов поляку только один раз не удалось забить 20 мячей в чемпионате. Это произошло в предыдущем розыгрыше Ла Лиги – он завершил кампанию с 19 голами.
Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Его предыдущим клубом была «Бавария».
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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