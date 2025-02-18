Левандовски забил 20+ голов в чемпионате в 9 из 10 последних сезонов в «Барселоне» и «Баварии»

Роберт Левандовски почти всегда достигает отметки в 20 забитых голов в лиге.

Сегодня 36-летний форвард «Барселоны» реализовал пенальти в игре с «Райо Вальекано » в 24-м туре Ла Лиге .

За последние 10 сезонов поляку только один раз не удалось забить 20 мячей в чемпионате. Это произошло в предыдущем розыгрыше Ла Лиги – он завершил кампанию с 19 голами.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Его предыдущим клубом была «Бавария ».

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь .