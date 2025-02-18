«Барса» чаще всех в Ла Лиге выходит вперед после пенальти (4 раза) – наряду с «Алавесом» и «Леганесом». Левандовски забил 3 из 4 этих голов

«Барселона» чаще всех в Ла Лиге выходит вперед после пенальти (4 раза).

В понедельник каталонцы обыграли «Райо Вальекано» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании .

Единственный гол забил форвард Роберт Левандовски , реализовав пенальти на 28-й минуте.

Таким образом, «Барса» в 4-й раз в сезоне вышла вперед в матче Ла Лиги за счет точного удара с 11-метровой отметки. Команда Ханса-Дитера Флика лидирует в лиге по этому показателю вместе с «Алавесом » и «Леганесом ».

Добавим, что на счету Левандовского 3 из 4 этих голов.

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