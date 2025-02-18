Экс-арбитр Бурруль не согласен с отменой гола «Райо» в ворота «Барсы»: «Нтека не блокирует Иньиго. Это игра на грани»

Отмененный гол «Райо Вальекано» в ворота «Барсы» должен был быть засчитан.

Такое мнение выразил бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль.

На 43-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги (1:0) Пате Сисс сделал заброс в штрафную площадь «блауграны», и Хорхе де Фрутос, сделав рывок и получив мяч, поразил ворота соперника.

Арбитр Марио Мелеро Лопес не засчитал гол из-за того, что Ранди Нтека в момент передачи Сисса находился в офсайде, а затем мешал защищаться Иньиго Мартинесу.

«Это вмешательство в эпизод, и он на грани. На мой взгляд, Нтека не блокирует Иньиго Мартинеса . Защитник «Барселоны» не смог помешать игроку «Райо », – сказал Бурруль.