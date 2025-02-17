Левандовски забил 20 голов в Ла Лиге и лидирует в списке бомбардиров. У Мбаппе 17 мячей
Роберт Левандовски забил 20-й гол в текущем чемпионате Испании.
На 28-й минуте матча с «Райо Вальекано» форвард «Барселоны» реализовал пенальти – 1:0.
36-летний поляк лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги. Он опережает Килиана Мбаппе («Реал») на 3 мяча, Рафинью Диаса («Барселона») и Анте Будимира («Осасуна») – на 7.
«Барселона» – «Райо Вальекано». 1:0 – Левандовски забил с пенальти. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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