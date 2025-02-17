Гурцкая о «Крыльях»: «Представляю, как Осинькин хотел бы, чтобы его рассчитали и отправили до лета в отпуск. Клуб позвал Пименова советником, и пошли разговоры, что за ним идет Гуренко главным тренером»

Тимур Гурцкая высказался о положении Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

– Я представляю, что творится у Осинькина на душе. Я представляю, как бы он хотел сейчас, чтобы его рассчитали и отправили спокойно до лета в отпуск.

Морально дядя сильно устал. Сейчас, правда, в последний момент к нему идут Гагнидзе и Зиньковский .

– На прошлой неделе появились новости о том, что убирают Осинькина. Вы понимаете, кто воду мутит?

– Да. Я думаю, что группа, которая пришла, в лице Пименова…

– Пименов пришел?

– Это будет называться по-другому, но он в принципе пришел. Будет называться советником каким-то.

– Как он оказался в «Крыльях»?

– Его позвал Тер-Абрамян, но почему именно Руслана позвали, какой функционал он будет выполнять… Поэтому пошли разговоры о том, что якобы за ним идет Гуренко главным тренером.

– В «Крыльях» еще несколько людей с бэкграундом «Локо» будут?

– Да, Гильерме и Билялетдинов-младший.

– Вы верите в то, что Пименов пытался договориться с Осинькиным, чтобы тот покинул команду без компенсации?

– Не было такого звонка. Был звонок Игорю Витальевичу от Пименова или нового окружения, но такого разговора прям не было. И Пименов не находится сейчас в Турции с командой.

– Пименов сказал, что не убеждал Осинькина…

– Простой вопрос к Руслану: он звонил Осинькину или не звонил? Все. Убеждал или не убеждал – это уже второстепенно, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.